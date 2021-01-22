Üniversite öğrencileri kayyım rektörlere karşı buluştu
AKP’li Bulu’nun Boğaziçi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Dün de kampusta ve Kadıköy’de “Ne yanlış ne de yalnız” pankartları ile eylem yapıldı.
AKP’li Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçili öğrenciler ve öğretim üyeleri Bulu’yu Güney Kampüs’te bir araya gelerek protesto etti.
Öğretim üyeleri rektörlük binasına arkalarını döndü. Öğrenciler de “Onur Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Öğrenciler yürüyüş sırasında, “Transfobik rektör istemiyoruz”, “Homofobik rektör istemiyoruz” şeklinde sloganlar attı. Öğrenciler, Sibel Can’ın “Padişah” şarkısının sözlerini uyarladıkları “Kayyımşah” şarkısını söyledi. Akşam saatlerinde de öğrenciler Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya geldi. Eylem öncesi polis alana yığınak yaptı.
Burada yapılan ortak açıklamada, “Atanmaları konusundaki tek kriter iktidara bağlılıkları olan kayyımların, rektörlük vasfını taşıyacak liyakat göstermediği, saray vizyonuyla donatıldıkları açıktır. Üniversitelere siyasi iktidarın baskı ortamını yaratma aracı olarak yerleştirilen polis teşkilatı kampüslerden derhal çekilmelidir. Kayyumların, yarattıkları baskı ortamının sonunu getirmek için demokratik, özgür üniversitenin inşası için YÖK kapatılmalıdır. Üniversitelerin AKP teşkilatlarına dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Tüm üniversitelerdeki kayyum rektörler istifa etmelidir! Üniversitelerin yönetimi seçimler yolu ile, tüm üniversite bileşenleri tarafından belirlenmelidir” denildi.
İÜ’DEN DESTEK
İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi (İÜDÜG), “Demokratik, özerk ve özgür üniversite” talebiyle üniversitenin Beyazıt’taki ana kapısının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde konuşan Prof. Dr. Raşit Tükel, “Üniversite bilim üretir. Üniversiteler siyasi, ekonomik güç odaklarının etkisi altında var olamaz” dedi.
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