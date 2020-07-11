Üniversite öğrencilerinden alınacak harçlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:35

Karara göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

En fazla katkı payını 642 TL ile ‘tıp fakültesi öğrencileri, 640 TL ile ‘devlet konservatuarı öğrencileri’ ödeyecek. 207 TL ile en düşük katkı payı ödeyecek, Denizcilik Yüksek Okulu ve Denizcilik Meslek Yüksek Okulu öğrencileri oldu.