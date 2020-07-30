Üniversite yurtları bir bir kapanıyor

30 Temmuz 2020 Perşembe, 10:44

Koronavirüsle birlikte 16 Mart'tan itibaren üniversite ve okulların tatil edilmesiyle yurtlarda ve evlerde kalan binlerce öğrenci memleketlerine döndü. Pandemi ile birlikte, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde artık üniversite öğrencilerinin kalacağı yurtlar da dönüşümden geçiyor.

Artık 4-6-8 kişilik odalar tarih olacak. Yeni dönemde bireysellik ön plana çıkacak, odalar 1-2 kişilik olacak. Bu yıl yurt fiyatlarının ise 1000 ile 3000 TL arasında değişmesi bekleniyor. Üniversite sınavlarının açıklanmasına sayılı günler kalırken, yurtlarda da yeni döneme hazırlık için hummalı çalışmalar sürüyor.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü, Antalya Ticaret Odası Konaklama Grubu Komite Üyesi ile Özel Alya Kız Öğrenci Yurdu Kurucusu Funda Gökgöl, pandemi ile birlikte yurtlarda bireyselliğin ön plana çıkacağını, temizliğin daha fazla önem kazanacağını ifade etti. 100 kişilik bir yurt için en az 2 milyon TL yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Funda Gökgöl ile pandemi sürecinde özel yurtların yaşadığı sorunları ve bundan sonraki süreçte yurtların nasıl şekilleneceğini konuştuk. Gökgöl'ün sorularımıza verdiği yanıtlar özetle şöyle:

* Türkiye genelinde TÜYİSEN'e üye 285 yurt var. Toplam özel yurt sayısı ise 450'yi aşıyor. Bunların hepsi üniversite öğrencilerine hizmet veriyor.

* Koronavirüs ortaya çıkınca ve okullar kapanınca, öğrenciler salgın erken biter umuduyla eşyalarını almadan memleketlerine döndüler. Eşyaların yüzde 99'u yurtlarda kaldı.

APARTLARA DİKKAT

* Yurtlar 9 ay hizmet veriyor. Ama yönetmeliğe göre 12 ay açık kalıyoruz. Mart ayına kadarki yurt ücretlerini tahsil edebilmiştik. Geriye kalan ücretlerin sadece yüzde 30'unu alabildik. Birçoğumuz personeli izne yolladık, kısa çalışma ödeneğine başvuranlar oldu. Biz Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları gibi şanslı değildik, birçok işletme kira ödüyor.

* Yurtlarda yıl boyunca stoklu çalışıyoruz. Ürünlerimizi yılbaşında alıyoruz. Yemek malzemeleri, et süt ürünleri deterjanımızı önceden almıştık. Ama pandemi ile birlikte birçok ürünümüz çöpe gitti, birçok ürünü iade edemedik.

* Bu dönemde velilerle mahkemelik olduğumuz süreçler yaşadık. Özellikle apartlarda kalan öğrencilerimiz ciddi sıkıntılar yaşadı. Apartların çoğu kaçak çalışıyor. Velilerin buralara dikkat etmesi gerekiyor. Bu alanlarda ciddi denetimsizlik sözkonusu. Yeni dönemde veliler mağduriyet yaşamaması için dikkatli olmaları gerekiyor.

FİYAT 1000-3000 TL OLACAK

* Pandemi ile birçok ürüne büyük zamlar geldi. 10 liralık yemek 30 liraya çıktı. Ama biz yurt ücretlerini yönetmelik gereği istediğimiz seviyede artıramadık, enflasyon oranıyla sırınlı kalmak durumundayız. Bu yıl yurt ücretleri şehirden şehire değişecektir. Ortalama fiyatlar 1000 TL ile 3000 TL arasında olacaktır.

* Yurtçuluk sektörü kârdan feragat ederek çalışıyor. Dayanacak gücümüz de azaldı. Eskiden sektörde kârlılık yüzde 30-35'lerde iken şimdi yüzde 15 kâr edebilen çok şanslıdır.

* Şu anda işletmelerimizin yarısı Kredi Garanti Fonu (KGF) kredisiyle işlerini döndürüyor. Yurt işletmecisi olduğumuz için başka iş yapmamız da yasak. Ne kazanıyorsak buradan.

* Pandemi sürecinde sadece Antalya'da 2 yurt kapısına kilit vurdu. Böyle devam ederse kapanan yurt sayısı da artacaktır.

* Yurtlar hergün kendisini yeniliyor, eskiden 4-6 kişilik odalar varken şimdi tek kişilik odalar daha yoğunlukta. 6-8 kişilik odalar artık tarih olacak. Temizlik ve hijyen ön plana çıkacak.

YENİ BİR SİSTEM KURUYORUZ

* Temmuz ayından itibaren yurtların denetim ve işleyiş mekanizması Milli Eğitim Bakanlığı'dan Spor Daire Başkanlığı'a geçti. Yönetmeliğimiz yeni yayımlandı, konaklama sektörüyle eşdeğer gidiyoruz. Birinci derecede hijyen kurallarına dikkat etmekle yükümlüyüz. 1 metrekare içerisinde öğrencinin alanını korumaya çalışıyoruz. Dezenfektan, hijyen konusunda sendika olarak da işletmelerimize online eğitim veriyoruz. Sağlık Bakanlığını'nın konaklama sektörü için yayımladığı hijyen kurallarına uyuyoruz. Ateş ölçerlere varıncaya kadar yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz.

* Kreş grubu açıldı, Ağustos sorunda okullar açılacağı söylenirken, üniversitelerin açılmaması gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum.