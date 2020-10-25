Üniversitede TÜGVA, TÜRGEV ve cemaatlerin desteğiyle Risale-i Nur’lu yaratılış kongresi

25 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açılışına video mesaj gönderdiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nde bilimsel gelişmeler hedef alındı. Kongrenin destekçilerin arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti ile tarikat ve cemaat bağlantılı olduğu belirtilen Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi kuruluşlar yer aldı. Kongrede “Kuran-ı Kerim’e göre yeni embriyoloji tarihi”, “Hadid Suresi, 25. ayetin biyokimyasal tefsiri”, “Said Nursi’nin evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk görüşleri” ve “Risale-i Nur’da insanın hayvaniyeti meselesi” gibi bildiriler sunuldu.

Üniversitenin düzenlediği kongrenin açılışına Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğg. Necati Gündüz ve Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

‘ALTERNATİFLER PROBLEMLİ’

Açılışta konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Son iki yüz yıldır tüm eğitim sistemleri iman esaslarını yıkmayı esas alan pozitivizm, materyalizm ve komünizm gibi cereyanların tesiri altında kalmıştır. İşin en garip tarafı ise ateizmi esas alan bu felsefî ekoller ve düşünceler ilmi bir bilgi gibi takdim edilmiştir. Kısacası bilim, ateizme alet edilmiştir. Son yüzyılda, Batılılaşma adına İslami olan değerlerden büyük oranda uzaklaştık” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’dan yapılan açıklamada ise Ali Erbaş’ın kongreye video konferans ile gönderdiği mesaj paylaşıldı. Erbaş mesajında, “İslam’ın ‘yaratılış’ fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir” ifadelerini kullandı.

Kongreye, 33 üniversiteden akademisyenler; “yaratıcıyı tanıma ve anlama”, “fen bilimleri ışığında yaratılış” ve “ders kitapları müfredatı ve yaratılış” gibi 7 başlık altında toplam 85 bildiri ile katıldı. Sunulan bildiri başlıkları arasında ise şunlar yer aldı: “Tek yumurta ikizleri ve yapışık ikizler evrimi reddediyor. Biyokimyasal ve fizyolojik denge, evrimsel süreçleri reddediyor. Böceklerdeki başkalaşım devreleri, bir yaratıcının sanat eseridir. Risale-i Nur bakış açısıyla kainatta sıra dışı kanunlar penceresinden yaratılış ve yaratıcıyı tanıma. Said Nursi’nin evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk görüşleri. Fen bilimleri ders kitabının yaratılış görüşü açısından incelenmesi. Evrim teorisine Esma-i Hüsna açısından bakış. Kuran-ı Kerim’e göre yeni embriyoloji tarihi. Hadid Suresi, 25. ayetin biyokimyasal tefsiri. Risale-i Nur’da insanın hayvaniyeti meselesi. İbn-i Sina ve Bedüizzaman Said Nursi’de yaratmada melek-tabiat ilişkisi.”

Kongrenin onur kurulunda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, düzenleme kurulunda ise kongre destekçisi kurumların temsilcileri yer alıyor.