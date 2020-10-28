Üniversiteden bilim karşıtı kongre: Pozitivizmi hedef alan alana

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek 14. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu tanıtım metninde, çocukların, “kitle iletişim araçları, pozitivist eğitim ve sokakların kıskacında büyüdüğü, anne ve babaları tarafından gerekli ilgiyi çoğunlukta görmediği” iddia edildi.

Üniversiteler aracılığıyla pozitivizm ve materyalizm üzerinden gerçekleştirilen eğitim eleştirilerine Harran Üniversitesi de katıldı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 14. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nun “İslam ve çocuk” temasıyla 14 Aralık’ta düzenleneceğini açıkladı. Sempozyumun, “Bir yetişkin olan Hz. Âdem ile başlatılan insanlık âleminde çocukların hep yer aldığı görülmekte” ifadeleri ile başlayan tanıtım metninde, çocukların yetiştirilmesinde toplumun kültür ve değerlerinin etkili olduğu, “içinde yaşadığımız toplumun kültür değerlerinin oluşmasında ise Kuran ve sahih sünneti referans alan İslamın belirgin etkisi” bulunduğu kaydedildi. Kuran ve sahih sünnette, “çocuklarla ilgili cahiliye âdetlerinin katı tavırlarının ortadan kaldırıldığı, çocukların hayat haklarının güvence altına alındığı, bu amaçla anne rahmindeki çocukların öldürülmesine, kız çocuklarının diri diri gömülmesine engel olunduğu” belirtildi.

‘KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI KISKACI’

Sempozyum tanıtım metninde, çocukların, “kitle iletişim araçlarının, pozitivist eğitimin ve sokakların kıskacında büyüdüğü, anne ve babaları tarafından gerekli ilgiyi çoğunlukla görmediği” iddia edilirken, bu çocukların yetiştirilmesinde, “Kuran ahlakının en güzel örneğini yaşantısıyla gösteren Hz. Muhammed’in güzel örnekliğine her zamankinden çok ihtiyaç olunduğunun apaçık ortada olduğu” kaydedildi. 26 Ekim’de duyuruya çıkılan sempozyumun programı 11 Aralık’ta ilan edilecek. Sempozyumun dili ise Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak belirlendi.

Pozitivizm, teoloji (ilahiyat) ve metafizik (fizik biliminin ötesinde kalan) içermeyen, sadece fiziksel veya maddi dünyanın gerçeklerine dayanan düşünce anlayışıdır.