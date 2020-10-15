Üniversiteden ticari amaçlı kiralama

15 Ekim 2020 Perşembe, 09:58

YÖK Denetleme Kurulu eski üyesi İbrahim Aydınlı’nın rektörlüğünü yaptığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin, mülkiyetindeki araziyi ticari olarak kullanılmak üzere kiraya verdiği belirlendi.



Birgün'den Mustafa M. Bildircin haberine göre, Ankara Valiliği ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 22 Ocak 2013’te protokol imzaladı. Protokol kapsamında üniversiteye tahsis edilen taşınmazların kiralanmasının önü açıldı. Ancak kiralanacak taşınmazlar için “İnşaat yapılmaması” şartı koşuldu. Protokolde ayıca, taşınmazların yalnızca eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere kiralanabileceği belirtildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Valiliği ile yaptığı protokole çiğneyerek kiralama yaptı. Yalnızca eğitim sağlık ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilmesine izin verilen taşınmazlardan birinin, bir telekomünikasyon şirketine ticari ve reklam amaçlı verildiği öğrenildi.

Kiralama şartları arasında yer alan, “İnşaat yapılmaması” koşulu da hiçe sayıldı. Telekomünikasyon şirketli, kiraladığı alanın bir kısmını baz istasyonu olarak kullandı. Üniversite yönetimi, protokole aykırı kiralama işlemini, “Taşınmazlarının bir kısmının baz istasyonu olarak kiraya verilmesi, öğrencilerin iletişim sorununun çözülmesine yöneliktir” ifadeleri ile savundu.