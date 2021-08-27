Üniversiteler açılıyor, kiralar uçuyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 15:51

Pandemi sürecinde online olarak eğitime devam eden üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmelerine sayılı günler kaldı. Çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi bulunan İzmir’deki öğrencileri ise ev bulma telaşı sardı. Ancak öğrenciler, kentteki ev kiralarının yüksekliğinden şikayetçi. Geçen sene yaşanan depremi de göz önünde bulundurarak yeni evlerde oturmak isteyen öğrenciler, kira fiyatlarının uçuk olması nedeniyle eski evleri kiralamak zorunda kaldıklarını, kira fiyatları bütçelerini aşan bazı öğrenci arkadaşlarının ise gecekondulara taşındığını ifade etti. Öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı Bornova ilçesindeki bir esnaf ise bazı öğrencilerin geceleri kafesinde geçici olarak kaldığını söyledi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da İzmir’deki durumu değerlendirdi. Pandemi nedeniyle üniversitelerin eğitimi konusunda belirsizliğin hakim olduğunu kaydeden Güleroğlu, belirsizliğin sona ermesi halinde talebin artacağını ve fiyatların yüzde 35’lere kadar fırlayabileceğini belirtti.

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ GECEKONDUDA KALMAK ZORUNDA KALDI”

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ece Yıldız, “Sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Biz geçen nisan ayında ev aramıştık. Kırık dökük eve 2 bin lira kira istemişlerdi. En sonunda bir ev bulduk ama sıkıntılı bir ev. Bazı arkadaşlarımız gecekonduda kalmak zorunda kaldı. Kiralar çok pahalı. Biz evde iki kişi kalıyoruz ve kişi başı bin lira veriyoruz. Herkesin bu kadar bütçesi de yok. Kaldı ki şu anda oturduğumuz ev de istediğimiz türde bir ev değil. Eski bir ev. Ayrıca İzmir’de deprem de oldu. Bu bölgede evler de yıkıldı. Eski eve korka korka çıktık” dedi.

“İŞİ FIRSATÇILIĞA DÖKEN DE VAR”

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Ahmet Meriç ise, “Erzincan’dan geldim. 2 sene ev aradık ama bütçemize uygun ev bulamadık. Bir hafta içerisinde kira fiyatı bin 250 liradan 2 bin 500 liraya fırlıyor. Aynı ev sahibi bana bin 250 lira kira fiyatı olduğunu söylerken, bir hafta sonra arayan arkadaşıma kiranın 2 bin 500 lira olduğunu söylüyor. 4 senedir İzmir’deyim. Eve çıkmayı istedim ama hala çıkamadım. Yurtta kalmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Aileler pandemi nedeniyle yurtları uygun bulmuyor. Eve talep artınca da kiralar uçtu. Kimseyi zan altında bırakmak istemem ama bu işi fırsatçılığa döken de var. Aynı apartı bir hafta aralıklarla 800 liradan 2 bin 500 liraya çıkaran var” diye konuştu.

“GECELERİ KAFEMİZDE KALAN ÖĞRENCİLER VAR”

Bornova ilçesinde öğrencilerin uğrak mekanı olan Küçük Park esnaflarından Ersin Duman, “Öğrenciler biz esnaflara uygun kiralık ev olup olmadığını soruyor ama kira fiyatları uçtu. 3 bin liraya, 4 bin liraya eski evleri kiralığa çıkarıyorlar. Öğrenciler iyice gelmeye başladığında mağduriyet yaşayacak. Gece bizim kafemizde kalan öğrenci arkadaşlar bile var. Gidecek yerleri olmadığı için geceleri kafemizde kalıyorlar. Gündüz ihtiyaçlarını karşılayıp gece geri geliyorlar. Küçük Park esnafı olarak öğrencilere elimizden geldiğinde yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“BELİRSİZLİK SON ERERSE RAKAMLAR YUKARI ÇIKAR”

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kiralar ve kiracılar konusunda ciddi bir belirsizliğin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Üniversite öğrencileri ve ailelerinin, pandemi nedeniyle okulların bir daha kapatılıp kapatılmayacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor. Bu yüzden ciddi bir hareketlenme yok. Belirsizlik nedeniyle öğrenciler birkaç kişi toplanarak ya 3+1 evlere yerleşecekler ya da eskisi gibi 1+1 evlerde oturacaklar. Pandemiden önce 1+1 ev kiraları bin lira, bin 500 lira civarındaydı. Şimdi de bin 500 lira, 2 bin lira arası oldu. Eğer belirsizlik sona erer ve üniversite öğrencileri eskisi gibi gelmeye başlarsa rakamlar daha da yukarı çıkar. Şu an kiralık daire konusunda da sıkıntı var çünkü konut açığımız var. Yatırımcılar, kredi çekerek bu evleri aldı. Sonuç itibariyle bu insanlar bu evlerden bir yıldır kira alamadı. O yüzden kiralar yüksek ve talep olmadığı için yeni konut da üretilmedi”

“KONUT KREDİSİ, İHTİYAÇ KREDİSİ İLE KAPATILIYOR”

Öğrencilerin kiraları yüksek bularak daha düşük rakamlardaki evlere yöneldiğini söyleyen Güleroğlu, “Bunun için daha farklı semtlere de gittikleri oluyor. Ancak belirsizlik bittiğinde rakamlar yüzde 35’lere kadar fırlar. Belirsizlik devam ederse öğrenciler birleşip daha eski evlerde, yurtlarda kalacaklar gibi duruyor. Bir mal sahibinin, geçmişte 140 bin liraya ev alıp 100 bin lirasını da kredi çekerek karşıladığını düşünelim. Evi aldığı tarihe bakacak olursak bin 200-bin 400 lira geriye ödüyor ve ev pandemiden dolayı bir yıl boş kalmış. Başka kredi ile o evin kredisi kapatılıyor. Bu da kiracıya yansıyor. Yoksa kimse bin lira kira isterken sonra ‘2 bin lira istiyorum’ diyerek evinin boş kalmasını istemez. Her semtin belli bir fiyat politikası var. Bir yerin fiyat politikası bin lira ise oradan kimsenin 3 bin lira kira isteme gibi bir lüksü yok. Bu rakamlar, hem enflasyon oranlarından hem de konut kredilerinin ihtiyaç kredisi ile kapatılmasından dolayı meydana geliyor” sözlerine yer verdi.