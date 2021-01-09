Üniversiteli Aleyna yatağında ölü bulundu

09 Ocak 2021 Cumartesi, 15:54

Yakınlarının haber alamadığı ve yatağında şüpheli bir şekilde ölü bulunan Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüne ilişkin bir kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.



Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı.

Kapıyı zorla açarak odaya giren yakınları, yatağında Aleyna'nın cansız bedeniyle karşılaştılar.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüpheli ölümün ardından polis ekipleri çevreyi detaylı incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını ve çevredeki binaları araştıran ekipler cinayet üzerine dururken, olayla ilgili bir şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

