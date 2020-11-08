Ünlü banka en zengin süper kahramanı açıkladı
Süper kahraman evreninde Batman ve Iron Man zeka ve hırsıyla öne çıkan süper kahramanlardan olsa da pek çok hayan her ikisine avantaj sağlayan şeyin ebeveynlerinden devraldıkları miras olduğunu biliyor.
Independent Türkçe'nin Movieweb'den aktardığına göre Birleşik Krallık’taki Vanquis Bank, Marvel ve DC’nin en zengin süper kahramanlarının yıllık gelirlerini tahmin eden bir rapor yayımladı. Banka hesaplamada kullandıkları yöntemi de açıkladı.
Banka, "Süper kahramanların gelirlerini hesaplamak için, bulundukları şehirde listelenen meslekleri için ortalama maaşı aldık. Kurgusal konumlara (örneğin Gotham Şehri) dayanan karakterler için, bu konumun dayandığı gerçek dünyadaki şehirdeki ortalama maaşı baz aldık" ifadelerini kullandı. Vanquis Bank ayrıca güncel kur oranlarını kullandığını söyledi.
Elde edilen verilere göre Batman olarak bilinen Bruce Wayne, yılda en çok kazanç elde eden süper kahraman. Wayne Enterprises’ın CEO’su Bruce Wayne yılda yaklaşık 990 bin dolar kazanıyor.
Öte yandan Iron Man olarak bilinen Tony Stark’ın ise yılda 920 bin dolar kazandığı hesaplandı.
Listenin üçüncü sırasında Green Arrow olarak da bilinen Oliver Queen yer alıyor. Queen Consolidated’in CEO’su yılda 895 bin dolar kazanıyor.
Bununla birlikte listedeki en az kazanan süper kahraman Ant-Man olarak bilinen Scott Lang. Gelirleri arasında yalnızca 100 dolarlık bir fark bulunan Scott Lang ve Spider-Man olarak da bilinen Peter Parker yılda yaklaşık 18 bin dolar kazanıyor.
Bankanın verilerine göre 4. sırada yaklaşık 400 bin dolarla Doctor Strange, 5. sırada 180 bin dolarla Deadpool, 6. sırada 130 bin dolarla Profesör X, 7. sırada 120 bin dolarla Batgirl yer alıyor.
Onları Daredevil, Black Lightning, Robin, War Machine, Hawkeye, Hulk, Falcon The Flash, Captain Marvel, Black Widow, Superman, Kaptan Amerika, Green Lantern, Wonder Woman ve Supergirl izliyor.
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