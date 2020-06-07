Ünlü boksör Devlet Başkanlığı'na aday!
Filipinli dünyaca ünlü boksör Manny Pacquiao, Devlet başkanlığa adaylığını koymaya karar verdi
Filipinli dünyaca ünlü boksör Manny Pacquiao, Devlet başkanlığa adaylığını koymaya karar verdi. 2016 yılından bu yana Filipinler senatosunda politikayla uğraşan Manny Pacquiao’nun eski organizatörü Bob Arum, ünlü boksörün 2022 seçimlerinde başkan olmak için yarışacağını açıkladı.
Velter sıklet dünya şampiyonluğu bulunan Manny Pacquiao’nun Filipinler Temsilciler Meclisi’nde görev yaptığını hatırlatan Bon Arum “Kendisi ile telefonla görüştüm. Bana 2022 seçimlerinde başkanlığa aday olacağını söyledi. Kazanması halinde ise başkanlık töreninde benim de olmamı istediğini belirtti” dedi.
Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli boksörleri arasında gösterilen Manny Pacquiao, 2 Mayıs 2015’te ‘Asrın maçı’ olarak nitelendirilen karşılaşmada Floyd Mayweather’ın karşısına çıkmıştı. 12 raund üzerinden yapılan maçta rakibi Floyd Mayweather’e sayı ile kaybetmişti. Birçok boks otoritesi ise bu maçı Pacquiao’nun hak ettiğini ve Mayweather’in sürekli rakibine sarılarak, ring içinde sürekli Pacquaio’dan kaçtığını savunmuştu. Maç anında da Mayweather bu hareketleri yüzünden izleyiciler tarafından sık sık yuhalanmıştı.
Video Haberler
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!
- Madonna koltuk değnekleriyle George Floyd eylemlerinde
- Beyoğlu'ndaki mucize kurtuluş kamerada
- Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı