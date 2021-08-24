Ünlü ekonomistten altın ve dolar için kritik tahmin

24 Ağustos 2021 Salı, 10:04

ABD Merkez Bankası’nın tahvil alımıyla ilgili düşünceleri Fed Başkanları’nın açıklamalarıyla netlik kazanmaya devam ettikçe dünyaca ünlü finans şirketleri değişen piyasa şartları dahilinde dolar ve altın fiyatı beklentilerini yeniliyorlar.

Dünya üzerinde 120.318 Milyar ABD Doları cirosu bulunan ve Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olarak değerlendirilen Citigroup’un dolar ve altın raporunu Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut, kendi kanalında değerlendirdi.,

'ABD DOLARI DEĞERLENECEK'

Zelyut, ''Fed eylül ayına doğru zaten geçen toplantıda her ay 120 milyar dolarlık piyasaya sundukları parayı azaltmayı konuşmuşlardı. Eylül gibi bu işin zamanı ve takvimi belli olduğu zaman dönüp bu olay faizleri vuracak. Faizleri vurduğunda faizleri yukarı çekilecek ve ABD doları değerlenecek. Borsalardan da faizleri yukarı çıkması nedeniyle çıkışlar gerçekleştirilecek. Bu durum doları ve borsaları vuracak'' ifadlerini kullandı.

'ALTIN GERİ ÇEKİLECEK'

''Altının davranış biçimine baktığımız zaman iki tane önemli faktör var'' diyen Zelyut, ''Levkovich’in tarif ettiği gibi eylül ayıyla birlikte tahvil alım hızının azaltılması gibi bir durum karşılaşmak haliyle altın fiyatlarında da yeni geri çekilmeleri beraberinde getirecek” değerlendirmesinde bulundu.