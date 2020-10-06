Rock müziğin ünlü gitaristi Eddie Van Halen yaşamını yitirdi

06 Ekim 2020 Salı, 23:27

Hollanda’nın başkenti Amsterdam doğumlu 65 yaşındaki ünlü gitarist Eddie Van Halen, gırtlak kanserinden yaşamını yitirdi. Ünlü gitaristin ölüm haberi, oğlu Wolf Van Halen tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Wolf Van Halen, “Bunu yazdığıma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen, uzun süren kanser mücadelesini bugün kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir hediyeydi” ifadelerini kullandı.

EDDİE VAN HALEN KİMDİR?

Eddie Van Halen (d. 26 Ocak 1955, Nijmegen) Hollandalı müzisyen, gitar virtüözü. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır. Halen, ailesiyle birlikte 1962 yılında Hollanda'dan Pasadena Kaliforniya'ya taşınmışlardır. Önceleri piyano dersleri almış ancak piyanonun başında oturmanın çok sıkıcı olduğunu düşünerek bateri çalmaya başlamıştır. Ağabeyi "Alex Van Halen" ise gitar dersleri almaya başlamıştır.Ancak Eddie Van Halen daha sonra esas yeteneğinin gitar olduğuna karar vermiş ve abisiyle enstrümanlarını değiştirmişlerdir. Yaklaşık 12 yaşlarında gitar çalmaya başlayan Eddie günde 8-9 saat pratik yaparak kendini geliştirdi. 14 yaşına geldiğinde Eric Clapton'un Cream grubunda attığı soloları notası notasına çalabilir duruma gelmişti. 1974 yılında Van Halen grubunun temellerini abisiyle birlikte "Mamut" adlı grupla attı. 1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson'ın ünlü Thriller'ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It'in gitar sololarını çalmasıyla tanındı. Tapping tekniğini dünyaya duyuran gitaristtir. Eddie, dünyanın sayılı solo gitaristlerindendir. Yazdığı Eruption şarkısıyla büyük bir ses getirmiştir. Shred tekniğinin öncülerindendir.

1990'ların sonlarında ağız ve dil kanserine yakalandı. Doktorlar günde 12 ile 14 saat ağzında metal pena tutmasının bu hastalıklara sebep olduğunu söylediler. Çeşitli tedavi metotlarıyla dil kanserinden kurtulmuş ancak hâlâ ağız kanseriyle mücadele etmektedir. Her şeye rağmen de sigara içmeye devam etmektedir. Sağlık nedenleriyle ruhsal yapısı da bozulmuş ve bunun sonucu olarak çevresi tarafından geçimsiz biri olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu durum eşiyle boşanmasına sebep olmuştur.