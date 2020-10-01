Ünlü giyim firması Covid-19 nedeniyle yüzlerce mağazasını kapatacak
İsveçli giyim şirketi HM koronavirüs krizinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını açıkladı. Karantina döneminde internetten yapılan alışverişlerin artması, şirketin düşündüğünden daha az zarara uğramasını sağladı.
Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada corona virüs krizinin çevirimiçi alışverişe olan talebi arttırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı söylendi.
H&M, online alışveriş rekabetine daha çok uyum sağlamaya başladığından son birkaç yıldır bazı mağazalarını zaten kapatıyordu. Perakende şirketi bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti.
Şirket ayrıca, satışların Eylül ayında virüsün etkisiyle iyileşmeye devam ettiğini söyledi.
Açıklamada bulunan yetkili Helena Helmersson şunları söyledi: "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.
H&M, beklenenden daha hızlı toparlandığı için maliyet kesintilerinin de yardımıyla karın yaklaşık 2 milyar krona ulaşacağını belirtmişti.
Mart-Mayıs çeyreğinde, salgın H&M'in satışlarını yarı yarıya düşürmüştü ve bu durum şirketi on yıllardır ilk kez büyük bir zarara itmişti.
Rakip moda perakende gruplarından, Zara gibi büyük markaların sahibi olan Inditez şirketi de Mayıs-Temmuz çeyreğinde kar getirisi olduğunu bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
Video Haberler
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
- Koronavirüs taşıyan kadın entübe sırasında doğum yaptı
- Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- ‘Şüphesiz komünist’in ‘şüpheli’ ölümü
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü