Ünlü golcü gece kulübünden yaka paça kovuldu
Transferin gözdesi Erling Haaland olay çıkarınca gece kulübünden atıldı!
Borussia Dortmund'un yıldız ismi Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gittiği bir gece kulübünde çıkan olay sonrası dışarı atıldı.
Alman devi Borussia Dortmund’un, Avusturya ekibinden RB Salzburg’dan devre arasında transfer ettiği Norveçli golcü Erling Haaland, Norveç’te gittiği gece kulübünde yaşanan olaylar sonrası dışarı çıkartıldı.
19 yaşındaki yıldız futbolcunun, tatil için bulunduğu ülkesinde gittiği gece kulübünde olay çıkardığı ifade edildi. Mekanın güvenlik görevlisi tarafından kapıdan atılan golcü oyuncunun bu anları çevredekiler tarafından da kameralara kaydedildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Haaland’ın oldukça gergin olduğu gözlenirken, kulüpten dışarı çıkartılan genç yıldızı arkadaşları sakinleştirdi.
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