Ünlü golcü hayata veda etti

10 Aralık 2020 Perşembe, 09:14

İtalya'nın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Paolo Rossi, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Geçtiğimiz ay Diego Armando Maradona’nın ölümü ile sarsılan dünya futbolu, bir başka efsanesini daha kaybetti. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen İtalyan efsane Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Milan ve Juventus’un efsane golcüsü, İtalya Milli Takımı’nın unutulmaz ismi Paolo Rossi’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. İtalya Milli Takımı’nın 1982 Dünya Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Rossi, televizyon kanalı RAI Sport’ta yorumculuk yapıyordu.

Favoriler arasında gösterilmediği İspanya’da düzenlenen 1982 Dünya Kupası’nda Rossi’nin yıldızlaştığı İtalya, finalde Batı Almanya’yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Rossi, turnuva boyunca 6 gol atarak, 1982 Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışını zirvede tamamlamıştı. İkinci grubun son maçında turnuvanın en büyük favorisi Brezilya’ya karşı oynanan ve İtalya’nın 3-2 kazandığı maçta hat-trick yapan Rossi, takımını yarı finale taşıyan isim olmuştu.

Rossi aynı yıl Altın Ayakkabı, Altın Top ve Yılın Futbolcusu ödüllerini kazanmıştı.

Kaynak: Skor