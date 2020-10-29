Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim 2020 Perşembe, 16:42

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet bugün 97 yaşında. Koronavirüsü nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye'nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu.

Sosyal medyada da ünlü isimler bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı.

Tolga Çevik

Birce Akalay

Haluk Levent

Hayko Cepkin

Şevket Çoruh

Metin Uca

Doğa Rutkay

Gökhan Özoğuz

Cem Davran

Cem Yılmaz

Berna Laçin