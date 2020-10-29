Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Cumhuriyetin Bayramı kutlamaları koronavirüs nedeniyle meydanlarda geniş katılımlar ile yapılamasa da Türkiye'nin dört bir yanında coşku ile kutlanıyor. Ünlü isimler de Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu coşkuya katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet bugün 97 yaşında. Koronavirüsü nedeniyle meydanlarda geniş katılımlı kutlamalar yapılamasa da Türkiye'nin dört bir yanı kırmızı-beyaz, yürekler Cumhuriyet coşkusuyla dolu.
Sosyal medyada da ünlü isimler bu önemli günle ilgili mesajlar paylaştı.
Tolga Çevik
Birce Akalay
Haluk Levent
Hayko Cepkin
Şevket Çoruh
Metin Uca
Doğa Rutkay
Gökhan Özoğuz
Cem Davran
Cem Yılmaz
Berna Laçin
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