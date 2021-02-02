Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: 'Aşağı bakmayacağız'
Öğrencilerin gözaltına alınmasına ve sürece birçok siyasetçilerin ve yurttaşların yanı sıra ünlü isimler de tepki gösterdi.
AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik yapılan eylemler sürüyor. Eylemlere karşı yüzlerce polis bu akşam üzeri Güney Kampüs'e girdi. Müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini, "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltına almasının ardından sosyal medyada #AşağıBakmayacağız etiketi ilk sıralarda yer aldı.
Sinema ve dizi oyuncuları Hazal Kaya, Bülent Emrah Parlak, Rıza Kocaoğlu, Derya Köroğlu, Şevket Çoruh, Mert Fırat, Onur Saylak ve Sarp Apak da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.
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