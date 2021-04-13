13 Nisan 2021 Salı, 13:59

Eski ünlü manken Deniz Erhan Murathanoğlu yaşamını yitirdi.

Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı.

Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem" şeklinde konuşmuştu.

Deniz Erhan Murathanoğlu son olarak sanat yönetmenliğini Orhan Bademli'nin, koreografilerini Uğurkan Erez'in, kıyafet tasarımlarını Gamze Saraçoğlu'nun hazırladığı defilede sahneye adım atmıştı.



