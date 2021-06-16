Ünlü market zinciri Migros medya şirketi kurdu
Türkiye'nin ünlü market zinciri Migros, medya işine de el attı. Şirket, 1.500.000 TL kuruluş sermayesiyle Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı bir medya şirketi kurduğunu KAP'a bildirdi.
Migros, Mimeda Medya Platform unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verdi.
Migros’un yüzde 100 bağlı ortaklığı olacak olan Mimeda Medya Platform’un nakden ödenecek kuruluş sermayesi 1,5 milyon lira olacak.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş. (IS:MGROS)'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- Yeşil’in sağ kolu kirli ilişkiden çıktı