Ünlü market zincirinde büyük skandal: İlaç tedavisi sonuç vermiyor

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:46

Almanya'nın farklı bölgelerindeki Aldi ve Lidl marketlerinden alınan 2. derece korumalı hindi etlerinin yüzde 25’nde antibiyotiğe dirençli zararlı bakteri bulundu.

Yapılan rutin sağlık kontrollerinde ortaya çıkan bakterinin, insan sağlığına zararlı olduğu ve toplu ilaç tedavisinde sonuç vermediği ortaya çıktı.

TÜMDEN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Bakterilerin ve tehlikeli proteinlerin giderilmesi için hayvanların yetiştirildiği ortam ile yetiştirme politikasının tümden değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

TEHLİKELİ PROTEİNLER DE BULUNDU

Alman Çevre Yardımı (DUH) tarafından alınan örneklerin yüzde 25'inden fazlası bu durumdayken, Lidl'den alınan örneklerde ayrıca özellikle antibiyotiklere dirençli tehlikeli proteinler de bulundu. Aldi ve Lidl, 2030'dan sonra 3 ve 4. derece korumalı sisteme geçileceğini açıklamıştı. O zamana kadar bu tür ürünlerin yine piyasada olacağı sanılıyor.