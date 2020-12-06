Ünlü milyarderden bütün ABD vatandaşlarını milyoner yapacak plan
Amerikalı bir milyarder, milyoner olarak emekli olabilmeleri için herkese doğumdan itibaren para verme planının ana hatlarını çizdi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, yatırımcı Bill Ackman, ABD hükümetinin her yenidoğana hisse senedi yatırımı yapacağı bir "Birthright" (Doğum Hakkı) planı önerdi.
Ackman, The New York Times'taki yazısında "Servet eşitsizliği sorunu için muhtemel bir çözüm, yatırım varlığı olmayanların kapitalizmin başarısına katılmaları için yol yaratmaktır" diye yazdı.
Bunun için, her Amerikalıyı, Amerika'daki iş dünyası değerindeki bileşik büyümenin sahibi yapan bir programa ihtiyacımız var.
Birthright diye adlandırabileceğimiz programda hükümet, Amerika'da doğan her çocuğun yatırım hesaplarını finanse edebilir.
Ödenekler sıfır maliyetli özsermaye fonlarına yatırılabilir ve insanların, emekli olana ya da 65 yaşına gelene kadar parayı çekmesine izin verilmeyebilir.
Yılda yüzde 8'lik tarihsel özsermaye faiz oranlarıyla, doğumda 6 bin 750 dolarlık (yaklaşık 52 bin TL) bir hibe, 65 yaşında 1 milyon dolardan (yaklaşık 7 milyon 800 bin TL) fazla olabilir.
Bu rakam, 74 yaşında 2 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon 600 bin TL) değerine ulaşabilir.
Plan, ABD'de doğan ortalama çocuk sayısına göre, hükümete yılda yaklaşık 26 milyar dolara (yaklaşık 203 milyar TL) mal olabilir.
Serbest yatırım fonu Pershing Square Capital Management'ın CEO'su Ackman, planını gazetenin DealBook bölümü için yazdığı bir makalede dile getirdi.
Ackman bu fikri, "Amerikan rüyası birçok kişi için hayal kırıklığına ya da daha kötüsüne dönüştüğü" için geliştirdiğini söyledi.
Ackman, "Tüm Amerikalıların emeklilik için servet inşa etmesine yardımcı olmanın yanı sıra Birthright, finansal okuryazarlığı daha fazla teşvik edebilir ve tüm Amerikalılara kapitalizmin başarısına katılma fırsatı verebilir" diye yazdı.
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