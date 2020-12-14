Ünlü moda markasının 5 bin liralık gözlüğü alay konusu oldu

14 Aralık 2020 Pazartesi, 12:28

Gucci firması, "ters" güneş gözlüğünü 470 sterline (yaklaşık 5 bin TL) satınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Lüks İtalyan markası ürünü internet sitesinde "1950'lerin ve 1960'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım" şeklinde tanımladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu güneş gözlükleri 'baş aşağı' bir etki oluşturarak ters çevrilmiş şekilde tasarlandı. Çerçeve ve sapların üretiminde siyah ve beyaz asetatlı çok sayıda katman kullanıldı. Emaye baskı çiçek detayları ve ufak bir 'Gucci' logosu, tasarımı daha da zenginleştiriyor.

Ancak alışveriş yapanlar tasarım hakkındaki kafa karışıklıklarını paylaşırken bir kişi gözlüğün "rahatsız" hissettirdiğini söyledi.

Gözlüğün fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşan biri de "Gucci, bunu neden yapıyoruz?" diye sorarken başkası da "Bu tasarımcılar karantinada ve çıldırmışlar" diye espri yaptı.

Başka bir kişiyse "Merak ediyorum, acaba Gucci bir şeyi sırf 'yapabildiği' için yapmak zorunda olmadığını ne zaman anlayacak?" diye ekledi.

Diğer yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları tasarımın tarzını 1980'lerin snooker efsanesi Dennis Taylor'un taktığı gözlüklerle kıyasladı.

Bir kişi "Gucci, Dennis Taylor'un açtığı yoldan yürüyor..." diye yazarken, başkası da "Kusura bakma Gucci, Dennis Taylor zamanının ötesindeydi" yorumunu yaptı.

Üçüncü bir kişi de "Gucci modada genellikle yarışı önde götürür fakat kadınlar Dennis Taylor görünüşüne 30+ yıl önce sahip olabilirdi zaten" diye ekledi.

Britanyalı gözlük firması Specsavers bile tartışmaya müdahil olup, Gucci modelinin ters çerçeveleri taktığı bir fotoğrafı "Selam @gucci, konuşmamız lazım" mesajıyla paylaştı.

Daha sonra şirket, güneş gözlüğünün düzgün gözüktüğü Photoshop'lanmış başka bir fotoğrafı "Düzeltildi" yazarak paylaştı.

Yeni gözlük, bu hafta alışveriş tutkunlarını afallatan ilk moda ürünü değildi.

Sosyal medya kullanıcıları, İngiliz Kraliyet Postası'nın geri dönüştürülmüş çuvallarından yapılmış ceketleri 445 sterline satan (yaklaşık 4 bin 600 TL) lüks mağaza zinciri Selfridges'la dalga geçmişti.

Selfridges'la Studio Alch arasındaki işbirliğinden çıkan ürünler arasında, 400 sterlinlik (yaklaşık 4.100 TL) siyah bir yelek ve iki farklı boya sahip bez çantalar da yer almıştı. Küçük yeşil çantanın fiyatı 70 sterlin (yaklaşık 750 TL), büyük kırmızı olanınsa 80 sterlindi (yaklaşık 850 TL).

Pek çok moda takipçisi ve posta çalışanı, koleksiyon ve yüksek fiyatlarla ilgili Twitter üzerinden espri yaptı.

Bir kişi "Cidden mi? Bunu kim giyer?" derken, başkası da "Artık her şeyi görmüş oldum, yuh" diye ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe