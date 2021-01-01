Ünlü modacı Alexander Wang, taciz iddialarına yanıt verdi
Bu hafta Owen Mooney ismindeki erkek model ve grafik tasarımcı, ünlü modacı Alexander Wang'in 2017'de New York'taki bir gece kulübünde kendisini elle taciz ettiğini TikTok'ta açıkladı. İddialara yanıt veren Wang ""Bu tasvir edilen berbat davranışlarda hiç bulunmadım" dedi.
Sosyal medyada video paylaşan Mooney'e pek çok kişi eklendi ve Instagram "Alexander Wang cinsel saldırıda bulundu" açıklamalarıyla doldu.
Moda endüstrisine dair çarpıcı bilgiler paylaşarak yaklaşık iki buçuk milyon takipçiye ulaşan Diet Prada ve modellerin gerçekleri ifşa etmesine yardımcı olduğu iddiasını taşıyan Shit Model Management hesapları da bu suçlamalara görünürlük kazandırdı.
37 yaşındaki Wang, günler süren suskunluğunu bozarak The New York Times'a yazılı açıklama yaptı. İddiaları yalanlayarak iki Instagram hesabına da atıfla şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde temelsiz ve grotesk yanlışlıkta iddiaların hedefi oldum. Gizli veya anonim kaynaklardan aldığı karalayıcı içeriği herhangi bir kanıt sunmadan ya da doğruluğunu kontrol etmeden yayımlamakla ünlü sosyal medya hesapları, haksız yere bu iddiaların görünürlüğünü artırdı.
Bu tasvir edilen berbat davranışlarda hiç bulunmadım ve asla da bulunmam. Bu iddiaların sorumlusu kimse, peşine düşüp onu sorumlu tutmayı hedefliyorum."
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 2019'da ünlü Amerikalı rapçi Azealia Banks, eskiden birlikte çalıştığı Wang hakkındaki suçlamalara kendi Instagram hesabında yer vermişti.
2017'de de Nick Ward ismindeki biri, istemediği halde Wang'in Brooklyn'deki bir konser sırasında cinsel organına dokunduğunu Twitter'da iddia etmişti.
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