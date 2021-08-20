Ünlü motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti

2008 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından bitkisel hayata giren Aydın Erkan yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 18:35
Ünlü motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yer alan Körfez Pisti’nde antrenmanda yaptığı kaza sonrasında beyin kanaması geçiren ve 13 yıl komada kalan Aydın Erkan hayatını kaybetti. 

Aydın Erkan’ın kardeşi Aylin Erkan, Türkiye Motosiklet Federasyonu’na açtığı davayı 2017 yılında kazanmıştı. 

Kazanın yaşandığı yerde aynı yıl Kenan Sofuoğlu’nun kardeşi Sinan Sofuoğlu da yaptığı kazanın ardından yaşamını yitirmişti. 

Kaynak: Kocaelifikir



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