Galatasaray-Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak
Süper Lig’in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı açıklandı.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Türk Telekom Arena’nın zemini bakıma alınmış ve çalışmaların devam etmesi sebebiyle Galatasaray, yeni sezonda Avrupa kupalarında oynadığı iç saha maçlarını farklı bir yerde oynamıştı.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ise St. Johnstone'a karşı ev sahibi olduğu maçları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayan Galatasaray’ın, Hatayspor maçını nerede oynayacağı belli olmamıştı.
40 BİNE YAKIN TARAFTAR MAÇI TAKİP EDECEK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Galatasaray-Hatayspor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı belirtildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında maçlara stadyum kapasitesinin yüzde 50’si kadar taraftar alındığı için pazartesi günü oynanacak maçı 37 bin taraftar stadyumdan takip edebilecek.
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