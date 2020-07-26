Ünlü oyucu John Saxon 83 yaşında hayata veda etti

26 Temmuz 2020 Pazar, 15:06

İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu John Saxon 5 Ağustos 1936’da Brooklyn, New York’da dünyaya geldi ve ünlü oyuncu eğitmeni Stella Adler’den ders aldıktan sonra 50’li yılların ortalarından itibaren filmlerde rol almaya başladı.

Carmine Orrino olan olan asıl adını dönemin etkili oyuncu menajerlerinden Henry Willson ile çalışmaya başladıktan sonra John Saxon olarak değiştiren aktör judo ve karate gibi uzakdoğu dövüş sanatlarında da ustalaştı.

1958 tarihli "This Happy Feeling" ("Neşeli Dakikalar") adlı filmde Doris Day ile birlikte oynamıştı.

50’li ve 60’lı yıllar boyunca “Rock Pretty Baby”, “The Big Fisherman” (y: Frank Borzage), “The Unforgiven” (y: John Houston), “Portrait In Black” ve “War Hunt” gibi filmlerde irili ufaklı roller alan John Saxon “This Happy Feeling” (y: Blake Edwards) adlı filmdeki rolüyle En İyi Genç Oyuncu dalında Altın Küre kazandı.

1962’den itibaren Avrupa’da da çalışmaya başlayan ve İtalyan korku sinemasının usta isimlerinden Mario Bava’nın ‘giallo’ türündeki filmi “The Girl Who Knew Too Much”da rol alan John Saxon 1966’da başrolünü Marlon Brando’nun oynadığı “Appaloosa” adlı filmdeki performansıyla yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre ödülüne aday gösterildi.







Bruce Lee’nin Hollywood’daki ilk başrolünü oynadığı “Enter The Dragon” (üstte) adlı filmde rol alan John Saxon sonraki yıllarda bir seri dövüş filminde oynayacaktı.

1974-76 yıllarında Türkiye’de de yayımlanan “Altı Milyon Dolarlık Adam” adlı dizide rol aldı. 1979 yılında en iyi film dalında Oscar’a aday gösterilen “The Electirc Horseman” adlı filmde Robert Redford ve Jane Fonda ile kamera karşısına geçti.







Bir başka giallo ustası Dario Argento’nun “Tenebrae” adlı filminde rol alan Saxon ardından Wes Craven’in büyük ses getiren “A Nightmare On Elm Street” (“Elm Sokağında Kabus”) adlı filminde oynadı. Serinin iki devam filminde daha rol alan Saxon 1987 yılında ilk yönetmenlik denemesi olan “Zombie Death House”u çekti.

En son 2015’te “The Extra” adlı filmde rol alan John Saxon kariyeri boyunca sinema ve televizyonda 200’e yakın rolo üstlendi.

