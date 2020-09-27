Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi. Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.
Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaştı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:
''Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım, dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırılığı hastanede ameliyata alındı.''
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