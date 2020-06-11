Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın başına gelmeyen kalmadı
Dudağını arı sokan, ardından merdivenlerden yuvarlanan ünlü oyuncu Demet Evgar, "Dolgu yaptırdım gayet doğal oldu" diyerek şişmiş dudağıyla dalga geçti.
Salgın nedeniyle ailesiyle karantinada olan ünlü oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabından yayınladığı videosunda aynı günde hem iki kez arı soktuğunu hem de merdivenden düştüğünü söyleyerek başına gelenlerle alay etti.
İki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videosunda arı soktuğu için şişen dudaklarını "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" diyerek tiye aldı.
'NAZAR' KONSEPTLİ BİR GÜNDÜ. ŞİMDİ İYİYİM"
Paylaştığı videoya yaşadıklarını da not eden Evgar, "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim" dedi.
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