Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.

DHA
30 Mart 2021 Salı, 22:31
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
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Pera Palas adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.

Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi.

Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.


 


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