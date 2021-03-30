Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı. Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.
Pera Palas adlı dijital dizide başrol oynayan Hazal Kaya koronavirüse yakalandı.
Kaya'nın PCR testinin pozitif çıkması üzerine dizi çekimlerine 5 gün ara verildiği öğrenildi.
Karantinada olan Kaya'nın hastalığı hafif geçirdiği belirtildi.
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