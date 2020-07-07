Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti

07 Temmuz 2020 Salı, 15:19

1948 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Jale Aylanç 72. yaşındaydı. Sonsuz Bir Aşk, Unutursam Fısılda, İlk Öpücük, Vatanım Sensin, Suskunlar gibi film ve dizilerde rol alan Aylanç ayrıca seslendirme sanatçısıydı.

JALE AYLANÇ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme ve dublaj sanatçısı. 23 Mart 1948, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.