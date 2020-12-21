Ünlü oyuncu Shia LaBeouf taciz suçlamalarının odağında: Netflix, tanıtım programından çıkardı
Netflix, Shia LaBeouf hakkındaki taciz iddialarının ardından ünlü oyuncunun ismini tanıtım materyallerinden kaldırdı.
Shia LaBeouf
Taciz iddialarının odağında olan Shia LaBeouf'ın, Netflix'in merakla beklenen yapımı "Pieces of a Woman" filminin "For Your Consideration" sayfasındaki tanıtım materyallerinden ismi kaldırıldı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ünlü oyuncunun eski sevgilisi şarkıcı FKA Twigs kısa süre önce duygusal, fiziksel ve cinsel istismar iddialarıyla LaBeouf'a dava açmıştı.
FKA Twigs
İkili Alma Har'el'in yönettiği "Şeker Çocuk" (Honey Boy) filminde birlikte rol almıştı. FKA Twigs'in dava açmasının ardından yönetmen Alma Har'el ve LaBeouf'la daha önce çalışan şarkıcı Sia da FKA Twigs'e destek çıkmıştı.
Sia, oyuncunun kendisini evlilik dışı ilişkiye ayarttığını ve "patolojik bir yalancı" olduğunu belirtmişti.
Sia
IndieWire'ın haberine göre Netflix, arka arkaya gelen iddiaların ardından LaBeouf'ı 7 Ocak'ta platformda yayımlanacak filmin tanıtım materyallerinden çıkardı ve oyuncunun ismi dijital yayın platformunun sitesinde bulunan filmin özet kısmında yer almıyor.
Kornél Mundruczó'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Pieces of a Woman” doğumda bebeğini kaybeden bir kadının yaşadığı travmayı ve ailesiyle yaşadığı sıkıntıları konu alıyor. Filmin başrol oyuncusu Vanessa Kirby, performansıyla Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- İYİ Parti'li Çıray isyan etti: İstifa için ne bekliyor?
- Nihal Olçok'tan çarpıcı FETÖ ve 15 Temmuz açıklamaları
- Cengiz Holding'in reklamına da 'dislike' yağdı
- Fatih Altaylı'dan Koca'ya 'ölüm raporu' yanıtı
- 'Öğretmen' muhtar saldırıya uğradı: Can güvenliğim yok
- MHP'nin gazetesi, ziyareti 'ayakkabı'yla eleştirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- İmamoğlu: Valiliğe gereken uyarıyı yaparız
- Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!
- Özkoç Yerlikaya'ya belgeyle yanıt verdi