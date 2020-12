Ünlü oyuncu Shia LaBeouf taciz suçlamalarının odağında: Netflix, tanıtım programından çıkardı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 15:14

Taciz iddialarının odağında olan Shia LaBeouf'ın, Netflix'in merakla beklenen yapımı "Pieces of a Woman" filminin "For Your Consideration" sayfasındaki tanıtım materyallerinden ismi kaldırıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ünlü oyuncunun eski sevgilisi şarkıcı FKA Twigs kısa süre önce duygusal, fiziksel ve cinsel istismar iddialarıyla LaBeouf'a dava açmıştı.

İkili Alma Har'el'in yönettiği "Şeker Çocuk" (Honey Boy) filminde birlikte rol almıştı. FKA Twigs'in dava açmasının ardından yönetmen Alma Har'el ve LaBeouf'la daha önce çalışan şarkıcı Sia da FKA Twigs'e destek çıkmıştı.

Sia, oyuncunun kendisini evlilik dışı ilişkiye ayarttığını ve "patolojik bir yalancı" olduğunu belirtmişti.

IndieWire'ın haberine göre Netflix, arka arkaya gelen iddiaların ardından LaBeouf'ı 7 Ocak'ta platformda yayımlanacak filmin tanıtım materyallerinden çıkardı ve oyuncunun ismi dijital yayın platformunun sitesinde bulunan filmin özet kısmında yer almıyor.

Kornél Mundruczó'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Pieces of a Woman” doğumda bebeğini kaybeden bir kadının yaşadığı travmayı ve ailesiyle yaşadığı sıkıntıları konu alıyor. Filmin başrol oyuncusu Vanessa Kirby, performansıyla Venedik Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı.