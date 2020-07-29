Ünlü oyuncudan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı: Türkiye'deki kadınlara ne oluyor?

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:56

Evan Rachel Wood paylaşımlarında Muğla’da erkek şiddeti sonucu katledilen Pınar Gültekin’den bahsederek, “Sadece 2019 yılında 474 kadın cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle vahşice öldürüldü. Covid-19 nedeniyle karantina ve kısıtlamalarla 2020’de sayının daha da artması bekleniyor. Pınar Gültekin en yeni kurbanlardan biriydi, eski partneri tarafından vahşice öldürüldü. 27 yaşındaydı. Türkiye’nin yasal sistemi bu katillere hak ettiği cezaları vermeyerek kadına karşı ihlali meşrulaştırıyor ve normalleştiriyor. Erkekler mahkemede akıllıca giyinerek, dürtü ile hareket ettiklerini veya dindar olduklarını iddia ettikten sonra genellikle daha az ceza alıyor. İronik bir şekilde, kadın grupları Gültekin’in ölümünü protesto etmeye çalışsalar bile polis vahşeti ile karşılaştılar. Kadına yönelik şiddet ve sözde ‘namus’ cinayetleri Türkiye’de köklü ve yaygın meseleler. Bir araştırmaya göre, 15-60 yaşları arasındaki Türk kadınlarının yüzde 42’si eşi veya partneri tarafından fiziksel veya cinsel şiddet yaşıyor. Hükümet, bunu durdurmaya çalışmak yerine, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmaya çalışıyor” ifadeleri yer aldı.

Wood, İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğunu da paylaşarak, “İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen, Kadına Yönelik Şiddeti ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Bunlarla Mücadele Avrupa Sözleşmesi, Mayıs 2011’de İstanbul’da imzalanan bir Avrupa İnsan Hakları Anlaşması. Anlaşma, adını kadınlara karşı şiddet olarak nitelendirilen bir dizi suçla aldı. Sözleşmeyi onaylayan devletler; psikolojik şiddet, takip etmek, fiziksel şiddet, tecavüz ve bir kişiyle cinsel nitelikteki rıza dışı eylemlere tüm katılımı açıkça kapsayan cinsel şiddet, zorlanarak evlendirilme gibi suçları cezalandırmak zorundadır” dedi.

Wood, paylaşımını paylaştığı için oyuncu Anna Paquin’e de teşekkür etti.

Kaynak: Duvar