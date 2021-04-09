Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı: İnançsızlık, hatta yeteneksizlik
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe'ye ünlü piyanist Fazıl Say'dan sert eleştiri geldi.
Yaptığı transferlerle adından söz ettirerek sezona başlayan Fenerbahçe, 33. haftada Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler, 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşürken; Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından eleştiride bulundu.
"RUHSUZLUK, VİZYONSUZLUK, İNANÇSIZLIK"
1-1 biten 90 dakikanın ardından üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı.
Kaç milyon @Fenerbahce liyiz dostlar?30? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk , inançsızlık, ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu “çile” niye seyredilsin ki?— Fazıl Say (@fazilsaymusic) April 8, 2021
Sen söyle arkadaş...@12numaraorg
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