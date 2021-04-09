Ünlü piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe isyanı: İnançsızlık, hatta yeteneksizlik

09 Nisan 2021 Cuma, 07:25

Yaptığı transferlerle adından söz ettirerek sezona başlayan Fenerbahçe, 33. haftada Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı Lacivertliler, 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşürken; Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından eleştiride bulundu.

"RUHSUZLUK, VİZYONSUZLUK, İNANÇSIZLIK"

1-1 biten 90 dakikanın ardından üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı.