Ünlü rapçi DMX kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı

04 Nisan 2021 Pazar, 10:17

ABD'li rapçi DMX'in kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. The Guardian'da yer alan habere göre, rapçi DMX'in avukatı Murray Richman "Kalp krizi geçirdi. Oldukça hasta" açıklaması yaptı. Richman, 50 yaşındaki rapçinin uyuşturucuda aşırı kullanım nedeniyle kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialara yanıt vermedi.

Türkiye’de de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve aralarında Jay-Z, Ja Rule, Eve ve LL Cool J gibi isimlerle birçok ortak projede çalışan ve özellikle 1990’lara damga vuran rap ve hip-hop figürü DMX’in avukatı, şarkıcının önce yaşam desteği ünitesine alındığını ancak şimdi kendi kendine nefes alabildiğini söyledi.

DMX KİMDİR?

Gerçek adıyla sahne adıyla DMX (ya da Dog Man X ve Dark Man X), Amerikalı hip hop müzik sanatçısıdır. Dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.

MÜZİĞE 13 YAŞINDA BAŞLADI

DMX 18 Aralık 1970 Baltimore, Maryland`te 5 çocuklu bir ailenin 2.çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının evi terketmesinden sonra küçük yaşta ailesiyle birlikte New York’a taşınıp orada hayatını sürdüren Simmons amatör olarak rap yapmaya 13 yaşında başlamıştır. Yerel bir rapçinin desteğiyle sahneye çıkmaya başlayan Simmons pek çok kişinin dikkatini çekerek büyük beğeni toplamıştır. Lakabını eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten alan Simmons, DMX`in açılımını sonraları Dark Man X olarak lanse etmiştir.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.

Rapçi DMX'nin ABD'de bir numara olan beş albümü bulunuyor. Rapçinin "Party Up (Up in Here)", "What’s My Name", "X Gon’ Give It to Ya" gibi popüler şarkıları var.

UYUŞTURUCUDAN HAPİS CEZASI ALDI

DMX geçmişte hayvanlara zulüm, trafikte sorumsuzluk, uyuşturucu ve silah bulundurma gibi suçlardan hapis cezası yatmıştı. 2018 yılında vergi kaçırmakla ilgili hakim karşısına çıkan DMX, duruşmada kendi şarkısını çalmıştı. Hakim DMX’in “iyi bir insan” olduğuna kanaat getirerek 1 yıl hapis cezası vermişti.

DİSKOGRAFİ

1998: It's Dark and Hell Is Hot

1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood

1999: ...And Then There Was X

2001: The Great Depression

2003: Grand Champ

2006: Year of the Dog... Again

2012: Undisputed

FİLMOGRAFİ

1998 - Belly

2000 - Romeo Must Die

2000 - Backstage

2001 - Exit Wounds

2003 - Cradle 2 the Grave

2004 - Never Die Alone

2007 - Father of Lies

2008 - Death Toll

2008 - Last Hour

2008 - Lords of the Street

2009 - Lockjaw: Rise of the Kulev Serpent

2009 - The Bleeding