Ünlü rapçi DMX kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Rap dünyasının en popüler figürlerinden biri olan DMX kalp krizi geçirdi. Ünlü sanatçının uyuşturucu yüzünden kalbinin durduğu öne sürülse de, şarkıcının avukatından iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'li rapçi DMX'in kalp krizi geçirerek hastaneye
kaldırıldığı duyuruldu. The Guardian'da yer alan habere göre, rapçi DMX'in
avukatı Murray Richman "Kalp krizi geçirdi. Oldukça hasta" açıklaması
yaptı. Richman, 50 yaşındaki rapçinin uyuşturucuda aşırı kullanım nedeniyle
kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialara yanıt vermedi.
Türkiye’de de çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan
ve aralarında Jay-Z, Ja Rule, Eve ve LL Cool J gibi isimlerle birçok ortak
projede çalışan ve özellikle 1990’lara damga vuran rap ve hip-hop figürü DMX’in
avukatı, şarkıcının önce yaşam desteği ünitesine alındığını ancak şimdi kendi
kendine nefes alabildiğini söyledi.
DMX KİMDİR?
Gerçek adıyla sahne adıyla DMX (ya da Dog Man X ve Dark
Man X), Amerikalı hip hop müzik sanatçısıdır. Dünyanın önde gelen gangsta
rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.
MÜZİĞE 13 YAŞINDA
BAŞLADI
DMX 18 Aralık 1970 Baltimore, Maryland`te 5 çocuklu bir
ailenin 2.çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının evi terketmesinden sonra
küçük yaşta ailesiyle birlikte New York’a taşınıp orada hayatını sürdüren
Simmons amatör olarak rap yapmaya 13 yaşında başlamıştır. Yerel bir rapçinin
desteğiyle sahneye çıkmaya başlayan Simmons pek çok kişinin dikkatini çekerek
büyük beğeni toplamıştır. Lakabını eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten alan
Simmons, DMX`in açılımını sonraları Dark Man X olarak lanse etmiştir.
1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli
ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood
albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001
yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000
yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında
Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die
Alone filminde rol aldı.
Rapçi DMX'nin ABD'de bir numara olan beş albümü
bulunuyor. Rapçinin "Party Up (Up in Here)", "What’s My
Name", "X Gon’ Give It to Ya" gibi popüler şarkıları var.
UYUŞTURUCUDAN
HAPİS CEZASI ALDI
DMX geçmişte hayvanlara zulüm, trafikte sorumsuzluk,
uyuşturucu ve silah bulundurma gibi suçlardan hapis cezası yatmıştı. 2018
yılında vergi kaçırmakla ilgili hakim karşısına çıkan DMX, duruşmada kendi
şarkısını çalmıştı. Hakim DMX’in “iyi bir insan” olduğuna kanaat getirerek 1
yıl hapis cezası vermişti.
DİSKOGRAFİ
1998: It's Dark and Hell Is Hot
1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
1999: ...And Then There Was X
2001: The Great Depression
2003: Grand Champ
2006: Year of the Dog... Again
2012: Undisputed
FİLMOGRAFİ
1998 - Belly
2000 - Romeo Must Die
2000 - Backstage
2001 - Exit Wounds
2003 - Cradle 2 the Grave
2004 - Never Die Alone
2007 - Father of Lies
2008 - Death Toll
2008 - Last Hour
2008 - Lords of the Street
2009 - Lockjaw: Rise of the Kulev
Serpent
2009 -
The Bleeding
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