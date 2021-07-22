Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı! Sözleri dikkat çekici

Ünlü rapçi Eypio, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in de adının geçtiği bir rap şarkısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 16:34
Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı! Sözleri dikkat çekici
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“Freestyle rap” yapan ünlü rapçi Eypio’nun, şarkısındaki 'Abdurrahman Dilipak ve Sedat Peker' sözleri dikkat çekti.

Şarkının sözleri şöyle:

Sakin ol şekerim, Abdurrahman Dilipak’la belki bir şey ekerim, herkes gitti buradan dönmez dedi tekerim, hepsinin kalbi kırık hatta Sedat Peker’in.


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