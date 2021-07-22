Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı! Sözleri dikkat çekici

22 Temmuz 2021 Perşembe, 16:34

“Freestyle rap” yapan ünlü rapçi Eypio’nun, şarkısındaki 'Abdurrahman Dilipak ve Sedat Peker' sözleri dikkat çekti.

Şarkının sözleri şöyle:

Sakin ol şekerim, Abdurrahman Dilipak’la belki bir şey ekerim, herkes gitti buradan dönmez dedi tekerim, hepsinin kalbi kırık hatta Sedat Peker’in.