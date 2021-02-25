Ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe'li paylaşım
Ünlü rapçi Snoop Dogg, Instagram hesabının hikayeler bölümünde kendisinin ve Yıldız Tilbe'nin yer aldığı bir kolaj paylaştı.
Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, Yıldız Tilbe ile olan bir fotoğrafı Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaştı.
Snoop Dogg'un paylaştığı kolaj, dijital içerik üreticisi olan "achenatonn" isimli Instagram kullanıcısı tarafından üretildi.
55 milyon takipçisi olan Snoop Dogg'un paylaşımı, Türk kullanıcılar arasında viral oldu.
SNOOP DOGG KİMDİR?
Asıl adı Calvin Cordozar Broadus, Jr. olan ABD'li rap müzik sanatçısı, sahne adıyla Snoop Dogg olarak biliniyor.
Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş olan albüm yapımcısı ve oyuncu Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınıyor.
Snoop Dogg müziğin dışında çeşitli film ve dizilerde rol almış ve çeşitli televizyon programları sunmuştur.
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