Ünlü renk terapistinden öneriler: Hangi odayı hangi renge boyamalısınız?

26 Kasım 2020 Perşembe, 11:38

Dünyayı saran koranavirüs pandemisiyle birlikte evde geçirilen zaman artarken, evde mutlu ve huzurlu hissetmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Dekoratörler, iç mimarlar, Feng Shui uzmanları hepsi evde daha mutlu hissetmekle ilgili önerilerde bulunuyor.

Renk terapisti Alison Standish ise en önemlilerinden birinin evin her odasına o odaya uygun renk seçiminden geçtiğini söylüyor. Daily Mail'e konuşan Standish evinizi renklendirmenin püf noktalarını anlattı.

İşte işin uzmanına göre evinizi renklendirmenin püf noktaları:

Dış kapı ve hol: Siyah, koyu yeşil ya da koyu mavi

Siyah bir kapı zarif ve şık durur. Koyu yeşilse zenginlik ve bolluk hissi verir. Oysa koyu mavi eve otoriter ve sağlam bir görünüm kazandıracaktır.

Kapıyla ve odalarla bağlantılı olması nedeniyle hol de kapıyla aynı renkte olmalıdır.

Dış kapı ve hol için bunlar dışında alternatif arayanlarsa kapılarını açık yeşile boyayabilir ya da doğayı çağrıştıran çözümler ekleyebilir. Bahçesi olmayan veya apartman dairesinde yaşayanlar belki bu sayede kendilerini doğaya biraz olsun daha yakın hissedebilir.

Yemek odası: Turuncu

Yemek yerken sohbet etmek birçok kişi için yemeğin lezzetini artıran bir etkinliktir. Turuncu da neşe veren ve sohbeti açan bir renk olduğu için yemek odasında mutlaka olması gerekir.

Bunun için illa duvarın boyanması gerekmez. Zira turuncu masa örtüsü ya da servis altlığı gibi tercihlerle bunu sağlayabilirsiniz.

Öte yandan ışıklandırmanın hafif olmasına dikkat etmeli ve mavi bir tondan kaçınılmalısınız. Bu renk, misafirleri yiyeceklerden uzaklaştırabilir ve ortamın rahatını bozabilir.

Mutfak: Sarı

Sade bir mutfak en iyisi. Burayı sindirimi kolaylaştıran sarı ve turuncu tonlarında ufak dokunuşlarla ve birkaç yemek kitabıyla tamamlamak mutfağı harika bir hale getirir.

Yatak odası: Mor veya mavi

Açık tondaki mor veya mavi, sizi rahatlatarak uyumanıza yardımcı olabilir. Bu renklerin yanında bazı ufak aksesuarlarla da yaratıcı bir yatak odası meydana getirilebilir.

Yatak odalarını lüks bir havaya bürümek isteyenler, koyu mavi veya koyu mora geçebilir. Bu ikilinin yanına kırmızı peluş eklenmesiyle, odadakilerin kanı hareketlenebilir. Hatta cinsel enerji uyandırılabilir.

Banyo: Mavi

Antiseptiğin ve temizliğin rengi olan mavinin banyoyu donatması en iyisidir. Bununla birlikte turuncu veya sarı havlularla yapılan eklemelerle banyosuna sıcaklık ve canlılık katabilirsiniz.

Oturma odası: Gri, yeşil ya da mavi

Sade bir yaşam alanı oldukça ferahlatıcıdır. Açık gri, açık yeşil ya da mavi tonları bu sadeliği sağlayabileceği gibi, turuncu ya da fuşya tonlarındaki perde, örtü, yastık ya da resim gibi seçeneklerle ortam hareketlendirilebilir.

Çalışma odası: Sarı

Sarının zihin açıcı bir özelliği de vardır. Bu renkteki yastık veya çizimler sayesinde maksimum konsantrasyon sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Independent Türkçe