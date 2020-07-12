Ünlü rock fotoğrafçısı Fiona Adams hayata veda etti

12 Temmuz 2020 Pazar, 13:23

Fiona Adams’ın 1963’ün nisan ayında The Beatles üyelerinin havaya zıpladıkları anı ölümsüzleştirdiği fotoğraf hem grubun hem de Adams’ın en ünlü karelerinden biriydi.

Fiona Adams sadece The Beatles’ı değil, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Rolling Stones gibi başka bir çok sanatçı ve grubu da fotoğraflamıştı.



26 Haziran’da öldüğü anlaşılan Fiona Adams’a geçen şubat ayında pankreas kanseri teşhisi konduğu açıklandı.





