Ünlü sanatçı Nil Burak hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı, besteci ve yorumcu Nil Burak, konser için gittiği Kıbrıs’ta hastaneye kaldırıldı. Onur Akay, ünlü sanatçının ameliyata alındığını açıkladı.
Ünlü sanatçı Nil Burak'ın konser için gittiği Kıbrıs’ta acilen ameliyata alındığı bildirildi.
“BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ NEDENİYLE…”
Sanatçı Nil Burak’ın durumu hakkında bilgi veren ve dua isteyen Onur Akay, “Değerli sanatçımız Nil Burak, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta bağırsak düğümlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı” dedi.
NİL BURAK KİMDİR?
Nil Burak, 27 Nisan 1948 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefke’de üç kardeşin en küçüğü olarak doğmuştur. Asıl adı Pembe Nihal Munsif’dir. Babası narenciyeci ve sinemacılık yapıyordu. Nil Burak, Kıbrıs Güzel Sanatlar Derneği’nin korosunda şarkı söylemeye başladı. Kıbrıs Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. 1963 yılında Rumların saldırılarından kaçarak Lefke’den Lefkoşa’da bir ailenin yanına sığındılar. Daha sonra İngilizcesini ilerletmek için İngiltere’ye halasının yanına gönderildi. Londra’da iken amatör olarak Londra Gallipoli Restaurant’ta sahneye çıktı.
1969 yılında Ankara’da İngiliz sefaretinde sekreter olarak çalıştı. Bu arada görücü usulü bir evlilik yaptı,1971’de boşandı.
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