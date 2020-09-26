Ünlü strateji oyununda Cumhuriyet devrimleri ve şeriat detayı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 19:04

Strateji oyunu Hearts of Iron IV’e Türkiye ekleniyor. 15 Ekim'de çıkacak oyun öncesi yapılan tanıtım yayınında oyuncular, oyuna "Türklerin Babası" unvanıyla eklenen Mustafa Kemal Atatürk lider profili için "oyundaki en güçlü lider olacak" değerlendirmesi yaptı.

Hearts of Iron IV’e gelecek olan yeni genişleme paketiyle birlikte, 30’lu ve 40’lı yıllar Türkiye’si de oyuna dahil edildi. Hearts of Iron IV’in yeni genişleme paketinde Mustafa Kemal Atatürk adıyla yer alan lider profili, bonuslarıyla dikkat çekiyor. Twitch TV’de yayınlanan tanıtım oyununda, oyuncular Atatürk’ün bonuslarıyla oyundaki en güçlü lider olacağı değerlendirmesi yaptı.

Oyunda, 1938’a kadar Türkiye’yi yöneten Mustafa Kemal Atatürk’e ait profilin sahip olduğu bonuslar dikkat çekiyor. Oyunda “Türklerin Babası” unvanıyla anılan Atatürk, yüzde 30 istikrar bonusunun yanı sıra, siyasi danışman masrafı ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları masrafında eksi yüzde 30 bonusa sahip olacak. Lider profili ayrıca ekonomi ve zorunlu askerlik kurallarının uygulanmasında da eksi yüzde 25 bonusa sahip olacak. Profilin tek dezavantajı ise 1939’da oyundan çıkması.

15 EKİM'DE YAYIMLANACAK

Strateji ve simülasyon oyunları ile tanınan Paradox Interactive tarafından yayımlanan alternatif tarih temalı oyun için gelen, Battle for the Bosporus (İstanbul Boğazı İçin Savaş) paketi, Karadeniz ve Ege bölgesindeki ülkeleri kapsıyor. Ana oyuna sahip olanlar, genişleme paketini 15 Ekim’den itibaren oyunlarına ekleyebilecek.

TÜRKİYE'DEN 4 LİDER

Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerin de eklendiği pakette, Türkiye’ye özel politika tercihleri arasında, cumhuriyet devrimlerini ilerletmek ya da durdurmak, padişahı tahta geri getirmek veya şeriat ilan etmek gibi seçenekler yer alıyor. Oyunda Türkiye için diğer liderler ise, Atatürk’ün ölümünün ardından yönetime gelen CHP lideri İsmet İnönü ile dönemin Demokrat Parti Başkanı Celal Bayar, Türkiye Komünist Partisi’nden Şefik Hüsnü ve Millet Partisi Fahri Genel Başkanı Fevzi Çakmak olacak.

Pakette ayrıca, Türkiye ile ilgili, yeni müzik parçaları, Balkan ve Türk ordularına özel yeni 3D modellemeler, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye için seslendirmeler yer alacak.