Ünlü sunucu, Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
İsmail Küçükkaya, FOX Ana Haber'i bırakan Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl aldığını açıkladı. Küçükkaya, FOX Ana Haber için ilk teklifin kendisine yapıldığını söyledi.
FOX TV'de Çalar Saat programının sunucusu gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl öğrendiğini anlattı. Küçükkaya, Doğan Şentürk'ün ana haber için ilk teklifi kendisine yaptığına söyledi.
Halk TV'de katıldığı programda Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl öğrendiğini anlatan Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Doğan Şentürk aradı beni. Tatile gidiyordum, 'Gitme' dedi. Neden diye sordum. 'Fatih Portakal bırakıyor' dedi. Yok canım, bırakmaz dedim. Çünkü bazen oluyordu biraz, Fatih spontane yaşayan birisi. Kesin bırakacağını söyledi bana.
Ağustos başında söylemiş Fatih bırakacağını. Çok ikna etmeye çalıştığını söyledi. Bazı isimleri yanına yollamış ikna edebilmek için. Hem Fatih'e hem de eşine. Kendisi de gitmiş, ikna edememiş. Bana 'Sen kalıyorsun, ana habere seni düşünüyoruz' dedi.
Ben de 'Senin elinde iki mecra var biri ana haber var biri Çalar Saat. Ben sabahı yapmak istiyorum. Hatta yıllarca yapmak istiyorum' dedim. Sonra iki arkadaş konuştuk, kim olabilir diye."
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