Ünlü tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız kalp spazmı geçirdi

25 Haziran 2021 Cuma, 15:58

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, kalp spazmı geçirdi.

Sanatçının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda yoğun bakıma alındığı ve anjiyo olduğu belirtilerek, “Turgay Abi anjiyo oldu, yoğun bakımda şu an, birkaç güne aramıza dönmüş olur” ifadelerine yer verildi.

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Şeytan Bunun Neresinde?' isimli müzik programı sundu.

1997 yılında Show TV'de yayınlanan 'Sonradan Görmeler' adlı dizide oyunculuk yaptı.

Turgay Yıldız, BRT TV'de 'Teber ile Muteber' adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi.

Ege TV'de 'İyi Egeler' adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde 'Bu Toprağın Sesi' programında 'Beter ile Şeker' adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Baba Ocağı' dizisinde rol aldı.

TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı 'Umutla Yaşamak' adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.