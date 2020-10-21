Ünlü uzay araştırmacısı: 'Dünya'daki sorunlar Ay'dan çözülecek'
Önde gelen bir uzay araştırmacısı, ortaya çarpıcı bir iddia attı. Astrofizikçi ve yazılım mühendisi Jessy Kate Schingler, insanların 10 yıl içinde Ay'da yaşamaya başlayacağını ve böylelikle "Dünya'daki sorunlarını çözebileceğini" söyledi.
23 Ağustos 1966'da NASA'nın Lunar Orbiter 1 tarafından, Dünya'nın ay yörüngesinden görüldüğü şekliyle ilk kez görüntülendi | NASA
Schinger, "Önümüzdeki 10 yıl içinde insanların Ay'da yaşamaya ve çalışmaya başladığını göreceğimizi düşünüyorum ve bunun için geçerli bir nedenim var" diye konuştu.
Astrofizikçi, Cuma günü yayımlanan TED konuşmasında yüz binlerce kişinin nihayetinde Ay’a gideceğini ekledi.
Ay’da tonlarca su buzu olduğunu düşündüklerini aktaran bilim insanı, "Bu, Erie Gölü'nden daha büyük bir alana denk geliyor. Ay'da yaşayacak ve çalışacak belki yüz binlerce insanın hayatını idame ettirmesini sağlar" dedi.
NASA ve Çin, önümüzdeki yıllarda Ay’da insan yerleşimi kurmayı amaçlayan önemli görevlere hazırlanıyor.
Ancak Schinger’ın bu görevlerden heyecan duymasını sağlayan en önemli şey, "demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü modernleştirme fırsatı" sunması.
Zira astrofizikçi, Ay'da kurulacak insan yerleşiminin, Dünya’daki toplum yapısını geliştirebileceğini umuyor.
Schinger’a göre Ay’da yaşamak; sınırlar koyan ve bu sınırların içindeki hareketliliği kontrol eden “devlet egemenliği fikri” üzerine inşa edilmeyen bir yönetim sistemini deneme olanağı sunacak.
"Yeni bir şey yaratmak eskiyi parçalamaya çalışmaktan kolaydır" diyen bilim insanı, son olarak şunları kaydetti:
"Yepyeni kurumların küresel ölçekte prototiplerini yaratmak için gereken bağımsız bir ortamı Ay’da değilse nerede bulacağız?"
Kaynak: Independent Türkçe
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