Ünlü virolog Nanshan, Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısını değerlendirdi
Çin hükümetine danışmanlık yapan ünlü virologlardan Prof. Dr. Zhong Nanshan, Rusya'da üretimine başlanan Covid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nanshan, aşının güvenli olduğunu söyledi.
Rusya'nın Pekin Büyükeçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Nanshan, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sputnik'teki habere göre aşıdan övgüyle söz eden Nanshan, Rus adenovirüs aşısının güvenli olduğunu vurgulayarak klinik testlerin başarıyla tamamlanmasını umduğunu dile getirdi.
Nanshan, aşının tescil edilmesi dolayısıyla Moskova'yı tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.
Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.
Bakanlık, aşının ilk partisinin cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.
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