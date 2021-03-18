Ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz yaşamını yitirdi
Uzun süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Almanların ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz yaşamını yitirdi. "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Schmitz 51 yaşındaydı.
Fotoğraf: Motorsport.com
Üç yıldan fazla bir süredir kanserle mücadele eden Almanların ünlü yarış pilotu Sabine Schmitz yaşamını yitirdi. "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan ve 24 Hours Nürburgring yarışını kazanan tek kadın yarış pilotu olan Sabine Schmitz, 51 yaşındaydı.
Bir dönem BBC'nin Top Gear programını da sunan Schmitz'in geçen sene, 2017 yılından beri kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı.
3 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Schmitz 24 Hours Nürburgring'deki ilk zaferini 1996'da BMW M3 kullanarak Johannes Scheid ve Hans Widmann ile kazanmıştı. Schmitz bir sonraki sene yarışı Scheid, Hans-Jürgen Tiemann ve Peter Zakowski ile tekrar kazandı. 2008'de ise Porsche ile 3. kez ilk sırayı almıştı.
Birçok kişi tarafından "Nürburgring'in Kraliçesi" olarak tanınan Schmitz'in eşiyle birlikte kurduğu yarış ekibi Frikadelli Racing de birçok başarıya ulaşmıştı.
NÜRBURGRING’DEN ÜNLÜ YARIŞÇI İÇİN PAYLAŞIM
Nürburgring resmi twitter hesabından ünlü pilot için "Sabine Schmitz uzun bir hastalıktan sonra çok erken vefat etti. Onu ve neşeli doğasını özleyeceğiz. Huzur içinde uyu Sabine" paylaşımında bulundu.
The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.— Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021
Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU
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