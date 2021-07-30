Ünlü yazar ve yayımcı Roberto Calasso, 80 yaşında yaşamını yitirdi

30 Temmuz 2021 Cuma, 11:50

İtalyan yayımcı ve yazar Roberto Calasso, uzun zamandır mücadele ettiği hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Eserleri 20’den fazla dile çevrilen Roberto Calasso’nun ölüm haberini, yayınevi Adelphi duyurdu.

1941’de Floransa’da dünyaya gelen Calasso’nun en bilinen eserleri arasında Kasch’ın Yıkılışı, “Ka”, Kadmos ile Harmonia’nın Düğünü bulunuyor. Yunan mitolojisini yeniden anlatan Calasso, Tiepolo gibi ressamlarla, Kafka ve Baudelaire gibi yazarları da hikayelerinde kullandı.

Milano’da kurduğu Adelphi Edizioni isimli yayınevinde 60 yıl çalışan ve 2015’te bu yayınevinin Mondadori’ye satılmasını engellemek için satın alan Calasso, bölgeyi bir kültür merkezi haline getirmişti. Aldephi Edizioni’nin rakibi Feltrinelli, “Roberto Calasso İtalyan ve uluslararası edebiyat dünyasının ana figürlerinden biri oldu ve olmaya da devam edecek” diye ifade etti.