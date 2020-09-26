Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan genel af

26 Eylül 2020 Cumartesi, 16:48

Vedat Milor'un af paylaşımı şöyle: "Genel bir af yoluyla, bana burada daha önce iftirada bulunanları, hakaret edenleri ve hatta pilavı üzerine ketçap sıkıp yememi tavsiye edenleri de kapsayacak şekilde engelleri kaldırmaya karar verdim."







