Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan genel af

Gastronomi Yazarı ve tv programcısı Vedat Milor son yaptığı paylaşımla sosyal medya hesabında engellediği kullanıcılar için af kararı aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2020 Cumartesi, 16:48
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Vedat Milor'un af paylaşımı şöyle: "Genel bir af yoluyla, bana burada daha önce iftirada bulunanları, hakaret edenleri ve hatta pilavı üzerine ketçap sıkıp yememi tavsiye edenleri de kapsayacak şekilde engelleri kaldırmaya karar verdim."




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