Ünlü yıldız Ronaldo'nun evi soyuldu

09 Ekim 2020 Cuma, 08:57

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’nun başı dertten kurtulmuyor. Bir yandan hakkında açılan tecavüz davasıyla uğraşan Ronaldo, şimdi de evine hırsız girmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ronaldo’nun evinde çalışan bir hizmetlinin, hırsızlara yardım ettiği belirtiliyor.

Portekiz Milli Takımı ile birlikte kampta olan Ronaldo, polisten gelen telefonla sarsıldı. Dünyaca ünlü futbolcunun Portekiz’deki Madeira Adası’nda bulunan devasa malikanesine hırsız girdiği öğrenildi. Yetkililer, hırsızların Ronaldo’nun evinden imzalı bir forma, nakit para ve maddi değeri çok olmayan bir takım eşyalar alarak kaçtığını açıkladı.

Olay anında Ronaldo ve sevgilisinin evde olmadığı kesinleşirken, yıldız futbolcunun annesinin ise nerede olduğu henüz netlik kazanmadı.



Ronaldo karantinayı bu evde çocukları ile birlikte geçirmişti.



