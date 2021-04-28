Ünlü yorumcu: Rizespor Beşiktaş ligin kader maçı olur

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:40

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'nin Youtube kanalında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Hes Kablo Kayserispor maçını ve bu akşam çıkacağı kritik Çaykur Rizespor maçlarını değerlendirdi. Demirkol, eksiklere rağmen Sergen Yalçın’ın çok iyi bir yöntem bulduğunu söyledi.

"TARTIŞMASIZ TEKNİK DİREKTÖR BAŞARISI VAR"

Beşiktaş’ın 'B' planının bu olabileceğini dile getiren Mehmet Demirkol, “Beşiktaş’ın sahaya çıkan kadrosuna bakın bu sezon başından itibaren düşünün lider olabilmesi mümkün değil. Bu kadro lig sekizincisi. Burada net bir teknik direktör başarısı var, tartışmasız yani. Beşiktaş çok hızlı top çevirdi, bu çalışılmış bir şey" dedi.

"TOPUN DÖNÜŞ HIZI SEZONUN EN İYİSİ"

Demirkol, Beşiktaş'ın yeni oyununun defoları olduğunu belirtirken konuşmasına şöyle devam etti:

"Topun dönüş hızı bu sezonun en iyi seviyesiydi, hiç frene basmadılar. Oyunun ritmini üst düzeyde tutabildiler, bu B planı olabilir ama asıl kadro bunu oynayabilir mi? Ondan çok emin değilim. Larin santrforda oynadığında Beşiktaş’a avantajı mı yoksa dezavantajı mı oluyor? Çok emin değilim. Sergen hoca bu maç için çok iyi bir yöntem buldu. Ghezzal ön taraftaki çapa gibi oynadı, onun rolü çok önemliydi."

"RİZE AYNI TAKIM DEĞİL"

Yorumcu, Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor'un iyi bir kadrosu bulunduğunu ancak Karadeniz takımının başarısının devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Demirkol, "Çaykur Rizespor aynı takım değil. Bakın Yılmaz Vural büyük efsane, herkes Yılmaz Vural’dan bahsediyor. Yılmaz Vural’ın, Hikmet Karaman’ın ve Bülent Uygun'un yaptığı kalp masajı ve suni teneffüstür. Etkisi 3 hafta, 5 hafta sürüyor. Biz senelerdir bunu yaşıyoruz" dedi.

"SEZONUN KADERİ BELİRLENEBİLİR"

Bu akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor maçının Beşiktaş açısından çok kritik olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezonun kaderini belirleyecek maç.Tabii Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray’ın İttifak Holding Konyaspor maçları doğrultusunda. Fenerbahçe kaybederse zaten geçmiş olsun. Şampiyonluk yarışının Galatasaray derbisine kalmama ihtimali çok kuvvetli.”