Ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler'den flaş iddia: Fatih Terim 17 Mayıs'ta istifa edecek

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:59

Fatih Terim'in yeni gelecek yönetime jest için bu kararı alacağını belirten Çelikler" Terim 17 Mayıs'ta, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı getirişinin 21. yıl dönümünde, istifa edecek. Hem mevcut yönetim ile çalışmayacağının mesajını verecek hem de yeni gelecek yönetimin elini rahatlacak bir hamle yapacak. Çok zor bir ihtimal şampiyon da yapsa Terim'in istifa kararı değişmeyecek" dedi.

"HOCALIK DEVRİ BİTTİ"

Fatih Terim'in hocalık devrinin bittiğini ifade eden gazeteci "Bence Terim'in hocalık devri bitmiştir. Galatasaray'a daha üst makamlarda hizmet etmelidir. Hangi makam olur, nasıl olur onu bilemem" dedi.

Fatih Terim 4. Galatasaray döneminin başladığı 2017 Aralık ayından bu yana çıktığı 146 maçta 83 galibiyet, 27 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.